Primo giorno di lavoro per il Torino al Filadelfia e visita a sorpresa di Alessandro Buongiorno che è arrivato verso la fine dell'allenamento per svuotare l'armadietto e salutare i compagni prima di trasferirsi al Napoli. All'uscita si è fermato con i pochi tifosi presenti per firmare gli ultimi autografi targati Torino prima di lasciare l'impianto dopo 17 anni di militanza granata con un velo di commozione sul volto

Primo giorno di lavoro per il Torino al Filadelfia e ultimo atto di Alessandro Buongiorno arrivato a sopresa per svuotare l'armadietto e salutare i compagni di squadra prima di completare il suo trasferimento al Napoli. Dopo 17 anni di militanza granata Buongiorno lascia il Torino per una cifra di 35 milioni più 5 di bonus ed è pronto ormai a raggiungere Conte, che lo ha fortemente voluto, al Napoli. Buongiorno dopo aver salutato i suoi vecchi compagni e il nuovo allenatore granata Vanoli ha lasciato il Filadelfia in macchina in compagnia di Vlasic fermandosi a firmare gli ultimi autografi su cappellini e maglie granata prima di lasciare l'impianto con un velo di commozione sorridendo ai tifosi che gli chiedevano di tornare a vestire in futuro la maglia del Torino