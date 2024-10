L’attaccante messicano classe 2001 del Feyenoord ha rivelato a Espn un retroscena dell’ultima sessione di calciomercato. "I rossoneri hanno provato a prendermi. Hanno inviato l'ultimo giorno un’offerta al Feyenoord ma non se n’è fatto nulla. Per me sarebbe stato un sogno"

L’ultimo giorno della sessione del calciomercato estivo (chiuso poco più di un mese fa), il Milan ha provato a prendere Santiago Gimenez. L’attaccante del Feyenoord lo ha rivelato in un’intervista a Espn. "Il Milan ha provato a prendermi. Ha mandato un’offerta al Feyenoord ma non se ne è fatto nulla". Un’idea che non gli sarebbe affatto dispiaciuta e una pista di mercato che potrebbe riaprirsi: "Andare al Milan per me sarebbe stato un sogno. Da bambino sono cresciuto con Ronaldo, Ronaldinho e Kakà. Non è successo ma il fatto che ci sia interesse ti fa sentire importante. E questa opzione è ancora aperta".