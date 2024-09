E' tutto fatto per il rinnovo di Dumfries fino al 2028. L'olandese è pronto a firmare il prolungamento con il club nerazzurro. In totale in Serie A con la maglia dell'Inter ha giocato 102 partite con 11 gol e 17 assist all'attivo

L'Inter e l'entourage di Denzel Dumfries hanno chiuso per il rinnovo dell'olandese fino al 2028. L'ottimismo filtrava già nei giorni scorsi, ma ora l'olandese è pronto a firmare il prolungamento. L'ex PSV è arrivato a Milano nel 2021. In totale in Serie A con la maglia dell'Inter ha giocato 102 partite con 11 gol e 17 assist all'attivo. In generale, invece, con i nerazzurri ha collezionato 137 presenze comprese Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Quest'anno sono 4 le presenze di Dumfries fino a questo momento: ha già realizzato un gol contro il Monza nell'1-1 in trasferta dell'Inter.