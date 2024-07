La notizia della trattativa tra Zenit e Torino per Ilic riapre la porta al calciomercato italiano verso la Russia. Quando da oltre due anni, e da prima del conflitto con l’Ucraina, nessun giocatore della Serie A si è trasferito in Premier Liga: l’ultimo era stato Keita Balde, che a parametro zero aveva accettato la corte dello Spartak Mosca: era agosto, la guerra non era ancora cominciata. Da lì in poi, solo cessioni, poche, e una questione legata all’embargo con l’Europa e i conti russi bloccati per le transazioni finanziarie, che la FIFA ha risolto con una serie di emendamenti alla procedura del TMS, la pratica per i trasferimenti internazionali. Perché la questione non riguarda tanto il mercato in uscita dalla Russia, quanto quello in entrata: nell’ultima stagione in Italia sono arrivati infatti Almqvist al Lecce in prestito dal Rostov, Sazonov e Moro a titolo definitivo dalla Dinamo Mosca a Torino e Bologna, e Abildgaard al Como, che si era però liberato a zero dal Rubin Kazan.