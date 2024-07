Taremi saluta i tifosi in attesa dell'ufficialità

Mehdi Taremi ha lasciato la sede dell'Inter in Viale della Liberazione a Milano, accompagnato da Federico Pastorello e Fernando Couto che hanno gestito le trattative per portarlo in nerazzurro. L'attaccante iraniano - che nella giornata di venerdì sosterrà al Coni un aggiornamento delle visite mediche già effettuate in precedenza - era in sede per svolgere le classiche attività social in attesa dell'ufficialità del suo ingaggio a parametro zero. Intercettato all'uscita si è lasciato andare a un 'Forza Inter' dal sedile posteriore della macchina. Un primo saluto ai suoi nuovi tifosi da parte dell'ex Porto.