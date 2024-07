Calciomercato LIVE: tutte le news e le trattative

L'Inter continua a lavorare per la difesa. Diversi i nomi: il primo è quello di Ricardo Rodriguez, svincolato, per cui c’è l’ok anche dell'allenatore di Inzaghi. Per il giocatore è pronto un contratto annuale. Hermoso invece, l'altro nome d'esperienza in lista, vorrebbe un triennale. L’altra ipotesi rimane sempre un giocatore giovane.