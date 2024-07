Il Milan continua a essere molto attivo in queste ore di mercato. Oltre a un attaccante e a un centrocampista, i rossoneri lavorano per chiudere un colpo in difesa. Seguito Strahinja Pavlovic, centrale dell'RB Salisburgo: contatti con l'entourage del calciatore per raggiungere prima l'accordo con il classe 2001 e poi andare a trattare con il club austriaco.