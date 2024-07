Raffaele Palladino è pronto a dare il benvenuto al suo nuovo difensore: è fatta per l'arrivo di Nicolás Valentini dal Boca Juniors . Affare ai dettagli finali con il giocatore che nella giornata di oggi sosterrà le visite mediche in Argentina . Battuta la concorrenza di diversi club (anche al Roma ) che avevano messo gli occhi sul classe 2001: contratto in scadenza il 31 dicembre 2024 , per lui pronto un accordo con i viola fino al 2029 . Toccherà poi alla Fiorentina decidere se anticipare o meno l'arrivo a Firenze di Valentini.

I numeri di Valentini

Al Boca praticamente da sempre, eccezion fatta per una parentesi all'Aldosivi, Valentini è fin qui sceso in campo in nove occasioni, realizzando anche un gol. Non gioca dallo scorso aprile, quando il club ha deciso di metterlo fuori rosa per via delle problematiche sorte sulla questione rinnovo. Sono invece 47 le partite totali in maglia Boca.