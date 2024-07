Definiti anche gli ultimi dettagli fiscali tra Immobile e il Besiktas. Il giocatore in mattinata sarà a Formello prima di partire verso Istanbul per visite e firma con il club turco

Manca ormai pochissimo per l’annuncio ufficiale di Ciro Immobile al Besiktas. Nelle ultime ore, infatti, sono stati sistemati anche gli ultimi dettagli fiscali tra le parti. Nella mattinata di oggi, venerdì 12 luglio, è prevista l’ultima visita del giocatore a Formello prima di partire per la Turchia con un volo privato del Besiktas. Per lui, una volta arrivato a Istanbul, previste visite e firme prima di raggiungere già la squadra in ritiro in Slovenia.