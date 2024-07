Calciomercato LIVE: tutte le news e le trattative

Nel video di Fabio Basile l'arrivo di questa mattina a Roma dell'ex Juve Franco Tongya. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, l'esterno d'attacco sarà a disposizione dell'allenatore Martusciello. Si tratta del secondo acquisto importante (finora) del nuovo direttore sportivo della Salernitana Gianluca Petrachi. Il classe 2002 si era trasferito nel 2021 (a titolo definitivo) in Ligue 1 all'Olympique Marsiglia nello scambio che ha portato in Italia Marley Aké. Nella scorsa stagione ha giocato in prestito nel campionato cipriota all'AEK Larnaca