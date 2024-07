Dopo l'incontro in sede con gli agenti del difensore nella giornata di giovedì 11 luglio, prosegue la trattativa tra Inter e Verona per Juan Cabal. L’operazione, se dovesse andare in porto, potrebbe riguardare anche il giovane Kamate, centrocampista classe 2004 che farebbe invece il percorso inverso e che il club di Setti monitora da diversi giorni. Quello di Cabal è uno dei nomi che rientra in una lista di 4-5 profili che l'Inter sta valutando per la sostituzione di Buchanan, infortunato e che ne avrà per i prossimi quattro mesi. Il classe 2001 dell'Hellas Verona (22 presenze nell'ultima stagione di Serie A) è valutato circa 10 milioni: piace anche alla Juventus. Capitolo uscite: completata la cessione di Oristanio al Venezia. Visite mediche e firma nella giornata di sabato con percentuale di rivendita in favore dei nerazzurri.