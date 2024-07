Il rinforzo per la fascia sinistra di Baroni è arrivato nel ritiro di Auronzo di Cadore. Grande entusiasmo per il classe 2000, che non si è sottratto dal concedere selfie e autografi ai tifosi presenti. Operazione di mercato da 5 milioni di euro più una importante percentuale sulla futura rivendita. Nell'ultima stagione 12 presenze tra Premier League e FA Cup con la maglia del Nottingham, dove era in prestito

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE