Alla fine a spuntarla è il Marsiglia di Roberto De Zerbi. Mason Greenwood è sempre più vicino ai francesi, che di fatto sono a un passo dal sì definitivo del classe 2001. Nelle prossime ore arriverà l'ok del giocatore del Manchester United, con Greenwood che ha deciso di iniziare questa nuova avventura in Ligue 1 (nonostante il malumore attorno a lui, sindaco della città su tutti). Marsiglia che batte dunque la concorrenza della Lazio (con Lotito arrivato a offrire oltre 20 milioni di euro) e del Napoli, con gli azzurri che ci avrebbero provato solo in caso di risposta negativa di Greenwood alla proposta francese. Nell’ultima stagione ha ben fatto in Spagna, al Getafe: 8 gol e 6 assist in Liga per lui.