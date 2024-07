Milan, Morata conferma il sì: ora blitz a Madrid

I rossoneri pronti a chiudere l'affare per l'attaccante. Prevista una missione della dirigenza a metà settimana per definire gli ultimi dettagli del contratto, che avrà una durata di 4 anni con opzione per il quinto. Il Milan dovrà pagare la clausola rescissoria all'Atletico. Da capire se i 13 milioni saranno versati in un'unica soluzione oppure se ci sarà un accordo per una diversa formula di pagamento. Poi le visite mediche prima della partenza di Morata per le vacanze

E' fatta per il trasferimento di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid al Milan. L'attaccante - che si è appena laureato campione d'Europa con la Spagna - ha confermato la sua volontà di tornare in Italia. Ora la dirigenza rossonera è al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli e chiudere l'operazione per regalare l'ex Juve a Paulo Fonseca. A metà settimana (tra mercoledì e giovedì) è previsto un blitz della dirigenza rossonera (con Furlani) per incontrare gli agenti del giocatore e definire la formula del pagamento della clausola rescissoria con l'Atletico Madrid. Probabile ci sia una trattativa per stabilire la formula del pagamento dei 13 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Poi - prima della partenza di Morata per le vacanze - le visite mediche e la firma sul nuovo contratto, che dovrebbe avere una durata di 4 anni.con opzione per il quinto