Il difensore ha scelto di restare in Serie A ed è pronto a trasferirsi alla Fiorentina: operazione in chiusura da 15 milioni di euro più uno di bonus. Nulla da fare, dunque, per il Rennes

Marin Pongracic ha deciso: sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Nulla da fare, dunque, per il Rennes che aveva trovato l’accordo con il Lecce nelle scorse settimane. Il difensore, che era atteso in Francia, sarà presente domani 18 luglio a Firenze per svolgere le visite mediche con il club Viola, che ha così trovato il sostituto di Milenkovic. Operazione in chiusura 15 milioni di euro più uno bonus.