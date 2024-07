Fofana è da tempo il profilo che la dirigenza rossonera ha individuato per il centrocampo: il Milan aspetterà ancora fino al termine di questa settimana per presentare una nuova offerta. L'accordo con il francese è stato ormai raggiunto, manca l'intesa con il Monaco che continua a chiedere circa 25 milioni di euro. Resta un obiettivo dei rossoneri, che spingono anche sulla volontà di Fofana di venire in Italia, ma solo al prezzo giusto. Giocatore che tra l'altro ha il contratto in scadenza nel 2025.

