Derby a settembre e a febbraio, chiusura complicata...

Come lo scorso anno, la prima a San Siro dei rossoneri sarà contro il Torino. Nella stagione 2023/24 era la seconda giornata, questa volta è l’esordio assoluto per il Milan di Fonseca. Il primo big match arriva alla 3^ con i rossoneri impegnati all’Olimpico contro la Lazio, mentre alla 5^ - dopo la prima giornata di Champions League - c’è il derby contro l’Inter nel weekend del 21 e 22 settembre. Big match con il Napoli a San Siro nell’infrasettimanale del 30 ottobre, l’unico di questo campionato. Sempre in casa, altra grande partita tra Natale e Capodanno: il 2024 del Milan si chiude con la Roma, mentre il 2025 si aprirà in riva al Lago di Como contro l’undici di Fabregas, match che chiude il girone d’andata. C’è la Juventus nel primo big match del girone di ritorno alla 21^, due giornate prima del derby di ritorno che arriva il 2 febbraio alla 23^. Chiusura di campionato complicata con Bologna, Roma e Monza.