Napoli-Osimhen, serve una soluzione in tempi brevi

Spinazzola "copia e incolla". Le parole del nuovo arrivato ricalcano perfettamente i concetti espressi dal suo nuovo allenatore, Antonio Conte . "Quest'anno ci possiamo divertire e dare fastidio", lassù in vetta. Del resto i due era da tempo che si inseguivano, e per il difensore arrivato dalla Roma non sarà certo un problema inserirsi nei nuovi schemi, molto simili a quelli appresi con Gasperini ai tempi dell’ Atalanta . Giocherà alle spalle di Kvaratskhelia , "ci divertiremo insieme" e molto probabilmente ritroverà Romelu Lukaku , con il quale è rimasto in contatto. Eppure, giura, "del Napoli non abbiamo mai parlato".

Osimhen, la pista Paris Saint-Germain resta aperta

Proseguono intanto i contatti del club con il belga e il Chelsea per trovare un accordo anche se la situazione resta in stand by, perché prima il Napoli dovrà cedere Victor Osimhen. La pista che porta al Paris Saint-Germain resta aperta e forse al momento è l’unica percorribile. La clausola da 130 milioni ormai non rappresenta più un vincolo insuperabile, l’inserimento di contropartite tecniche una possibilità che ancora non è stata approfondita. Fermo restando la necessità di chiudere in tempi brevi per consentire a Conte, dopo aver sistemato la difesa, di mettere mano anche all’attacco.