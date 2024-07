Il Bologna ha individuato il sostituto di Joshua Zirkzee . Si tratta di Thijs Dallinga , attaccante del Tolosa e per il quale i contatti tra i due club sono costanti da giorni. Anche oggi, 20 luglio, si lavora per arrivare all'intesa definitiva per quello che, la dirigenza del Bologna, reputa il profilo giusto per la sostituzione del nuovo centravanti del Manchester United . L'ultima proposta da parte dei rossoblù parla di un'offerta da circa 15 milioni di euro più bonus : la richiesta è di 18 . Intanto Calafiori è sempre più vicino all'Arsenal. La squadra di Arteta è a un passo dal difensore: accordo da 50 milioni di euro . Si discute degli ultimi dettagli, bonus e percentuali.

Chi è Dallinga

Classe 2000, l'olandese (come Zirkzee) ha chiuso l'ultima stagione di Ligue 1 in maglia Tolosa con 19 reti totali tra campionato, Europa League e coppa nazionale. A questi vanno aggiunti anche i 5 assist realizzati. Arrivato in Francia nel 2022, per quella che di fatto è la sua prima esperienza lontano dall'Olanda, ha giocato 86 partite con il Tolosa per un totale di 37 gol. Punta centrale forte fisicamente (1.90m), Dallinga è dotato di un buon tiro (piede destro). Nel suo repertorio figurano diversi gol in acrobazia e in patria, date le sue caratteristiche, è stato paragonato a Klaas-Jan Huntelaar.