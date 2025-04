Lotito conferma Baroni: "Rinnoveremo il contratto"

La vittoria della Lazio per 1-0 sul campo dell'Atalanta ha permesso ai biancocelesti di salire al sesto posto in classifica a quota 55 punti, rientrando di fatto nella lotta per un posto in Champions League (il quarto posto occupato dal Bologna è distante due punti). Una stagione fin qui positiva per Baroni, che è ancora in corsa anche in Europa League. Risultati che hanno convinto Claudio Lotito a confermare l'allenatore per il futuro, come ha dichiarato il presidente della Lazio al "Messaggero", annunciando il rinnovo di contratto: "Il progetto triennale è partito con Baroni e finirà con lui, gli rinnoveremo il contratto, ha capito che le rotazioni sono il segreto del successo". Mentre su Gustav Isaksen, autore del gol vittoria contro l’Atalanta, Lotito ha aggiunto: "Abbiamo costruito una squadra di combattenti. Abbiamo puntato su Gustav in tempi non sospetti, siamo convinti che sia un grande giocatore e abbia ancora delle potenzialità di crescita, insieme a tanti altri che sono approdati da poco alla Lazio".