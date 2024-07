Giovanni Simeone resta una valida ipotesi per il post Ciro Immobile alla Lazio. Con il solo Castellanos in rosa, la dirigenza è al lavoro per scegliere il migliore rinforzo per l'attacco a disposizione di Marco Baroni. L'attaccante argentino ha trovato poco spazio al Napoli; la Lazio per lui potrebbe essere l'occasione per cambiare aria e avviare una nuova avventura. Al Napoli ha collezionato 70 presenze con 12 gol e 2 assist realizzati. Nell'ultima stagione, 3 gol e 1 assist in 37 presenze. In totale in Serie A: 268 presenze, condite da 72 gol e 22 assist.