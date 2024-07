Un legame noto da tempo e che ora ha anche l'ufficialità: Francesco Camarda ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club rossonero, farà parte della formazione Under 23 Milan Futuro e rimarrà legato ai rossoneri fino al 30 giugno 2027. Lo annuncia il Milan in una nota, ricordando i numeri del giovane talento rossonero. "Nella stagione 2021/22, insieme ai compagni, è stato protagonista della vittoria dello Scudetto U15. Ha disputato l'ultima annata con l'U19, collezionando in totale 41 presenze e 14 gol tra campionato, UEFA Youth League e Coppa Italia. Il 25 novembre 2023, a 15 anni 8 mesi e 16 giorni è diventato il calciatore più giovane di sempre a esordire in Serie A, nella gara casalinga contro la Fiorentina. Vanta una seconda presenza a San Siro contro il Frosinone. Il giovane attaccante tra maggio e giugno ha preso parte all'Europeo U17 con la Nazionale di categoria, contribuendo alla conquista del titolo con 5 presenze e 4 gol e venendo premiato come MVP del torneo. In queste settimane è impegnato, insieme ad altri quattro giocatori rossoneri, con la Nazionale Under 19 all'Europeo che si sta svolgendo in Irlanda del Nord".