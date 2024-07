Maglia numero 16 e sei anni di contratto per il nuovo "galactico" del Real Madrid. Davanti a 40.000 tifosi, il brasiliano si è presentato non nascondendo l'emozione tra le lacrime: "Non potete immaginare cosa provo in questo momento, ho sempre sognato di indossare questa maglia"

In 40.000 hanno atteso l'arrivo sul prato del Bernabeu di un altro "galactico" che il mercato ha portato alla corte di Carlo Ancelotti. Il 27 luglio 2024 passerà alla storia recente del Real come il giorno della presentazione del brasiliano Endrick, nuovo crack del calcio mondiale prelevato dal Palmeiras. Poche parole per lui sul palco allestito per l'occasione, visibilmente emozionato e spesso costretto a interrompere i suoi discorsi per asciugarsi le lacrime: "Grazie a tutti per essere venuti al Bernabéu, Sono molto felice, perché fin da bambino sognavo di giocare nel Real Madrid e oggi lo farò. Tutto questo è molto grande per me, non potete immaginare quanto". E poi l'immancabile "Hala Madrid" ai tifosi, ormai un rito da quelle parti, e il bacio allo stemma. Successivamente, in conferenza stampa ha giurato amore eterno: "Ho sempre amato il Real Madrid. Spero di restare qui tutta la vita". Endrick indosserà la maglia numero 16.