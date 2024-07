Il presidente dell'Inter ha parlato a margine della presentazione del francobollo celebrativo per la seconda stella conquistata dai nerazzurri: "Per Carboni stiamo ragionando col Marsiglia ma credo che chiuderemo con una cessione a titolo temporaneo tenendolo sempre sotto controllo. Contenti di Taremi. Movimenti in entrata? Vedremo..."

