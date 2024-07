Ceduto Di Gregorio alla Juventus, il Monza continua a scandagliare il mercato per cercare un nuovo portiere. Saltato Gollini, è stato individuato come profilo Keylor Navas. L’ex Real Madrid e Psg però non ha ancora trovato l’accordo col club lombardo. Se dovesse saltare, l’idea potrebbe essere lo svincolato Rui Patricio: il portoghese ha indossato la maglia della Roma nelle ultime tre stagioni

