Nico Williams resterà all'Athletic Club: l'esterno spagnolo è tornato in anticipo dalle vacanze per mettersi a disposizione di Ernesto Valverde. "L'estate è andata bene, ma non vedo l'ora di iniziare la stagione", ha dichiarato ai canali ufficiali del club

Williams: "Non vedo l'ora di iniziare la stagione"

Nico Williams, intanto, è tornato ad allenarsi in vista della prossima stagione. Il calciatore era in permesso fino al 12 agosto, ma ha accorciato il periodo di ferie per mettersi a disposizione di Ernesto Valverde. "Com'è andata l'estate? Tutto bene, non vedo l'ora di iniziare!", ha commentato Williams su in un video pubblicato dall'Athletic. "Aupa Athleticzales! Sono tornato! Non vedo l'ora di iniziare la stagione. Andiamo Athletic!".