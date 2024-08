Con l'addio di Mateo Retegui (direzione Atalanta) e con la cessione di Gudmundsson alla Fiorentina al momento congelata se prima la squadra di Gilardino non trova un sostituto, è un mercato in fermento quello dei rossoblù. Che nonostante tutto però non stanno a guardare e si sono subito mossi contattando il Napoli per il ritorno (dopo la stagione 2016-2017) di Giovanni Simeone. La formula proposta dal Genoa non incontra al momento il favore degli azzurri che non vogliono aprire al prestito del Cholito. Tra i profili valutati dal Genoa resta Miovski dell'Aberdeen anche se si registra l'inserimento del Girona che nella giornata di giovedì vorrebbe provare a chiudere l'operazione. Gli altri nomi sono quelli di Djuric del Monza, Krstovic del Lecce (costi alti) e Pinamonti del Sassuolo. Per la sostituzione eventuale di Gudmundsson, il nome in cima alla lista è quello di Cancellieri della Lazio, ma c'è anche l'ipotesi Correa dall'Inter.