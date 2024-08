La trattativa tra Roma e Rennes per Lorenz Assignon prosegue. Il club francese ha dato apertura ai giallorossi al prestito con obbligo legato a un minimo di presenze, quindi semplice. Ora la palla passa ai giallorossi che stanno valutando se proporre questo tipo di formula che le permetterebbe di chiudere in tempi brevi: Roma che ha già incassato un no al prestito con diritto proposto inizialmente. I contatti proseguono per arrivare all'intesa, con la squadra di De Rossi che ha individuato da tempo in Assignon l'obiettivo numero uno. Nell'ultima stagione ha giocato al Burnley, in prestito, con gli inglesi che avevano accarezzato l'idea di acquistarlo ma che si sono scontrati con la volontà del terzino di non voler giocare in Championship dopo la retrocessione.