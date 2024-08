Una clausola relativamente bassa dato il valore del giocatore e le cifre del mercato (20 milioni per l'Italia, 12 per l'estero) non toglierà più il sonno ai tifosi della Roma. "Cavillo" all'interno del contratto di Paulo Dybala scaduto, con i club interessati alla Joya che ora, per provare ad acquistarlo, dovranno trattare direttamente con i giallorossi. Seppur non ruberà la scena come l'estate scorsa, il mercato arabo resta un pericolo costante per le squadre europee. Ci ha provato l'Al-Qadsiash a strappare alla Serie A Dybala, senza però riuscirci: l'ex Juventus ha valutato la proposta prima di decidere di declinarla, con l'entourage del giocatore che ha già comunicato a Roma e club saudita la decisione di voler continuare in giallorosso. Il classe 1993 nell'ultima stagione ha collezionato 39 presenze tra tutte le competizioni, condite da 16 gol e 10 assist.