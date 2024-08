Primi contatti con il Marsiglia di De Zerbi per Amine Harit, un profilo che i rossoblù avevano già sondato nel 2019. Non è l'unica pista per il reparto avanzato di Alberto Gilardino, con il classe 1997 che piace e non poco. Si lavora a un prestito con diritto (una sorta di obbligo mascherato) come fatto nell'affare che dai francesi ha portato a Genova la scorsa estate Malinovskyj. Per Harit 44 le partite totali nell'ultima stagione con 2 gol e ben 8 assist. Impiegato principalmente nel ruolo di trequartista, può giocare anche più vicino alla difesa e sugli esterni d'attacco.

