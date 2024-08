Il centrocampista svedese è molto vicino a trasferirsi all'Ipswich Town, club neopromosso in Premier League. Operazione chiusa con il Napoli in prestito secco

Jens Cajuste è molto vicino a trasferirsi all'Ipswich Town. La squadra neopromossa in Premier League ha raggiunto l'accordo con il Napoli per il trasferimento del centrocampista svedese in prestito secco fino al 30 giugno 2025. Nelle scorse ore Cajuste era stato a un passo dal Brentford, ma alcuni problemi tra i due club hanno fatto bloccare l'operazione.