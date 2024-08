Oggi la giornata dell’attaccante senegalese, in arrivo dalla Salernitana. Dopo le visite, si attendono ufficialità e firma, da capire se sarà almeno convocato per la sfida di campionato di domenica alle 20.45 contro il Venezia. In stagione, insieme a Castellanos, sarà il centravanti chiamato a prendere il posto di Immobile. Per i biancocelesti allenamento nel pomeriggio. Con Matteo Petrucci, le ultime da Formello

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO