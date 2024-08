Giocatore portoghese che è in uscita dal Napoli e disposto ad ascoltare la proposta: si attendono i primi contatti tra le parti. Sempre in uscita è fatta per Cajuste all'Ipswich

Ipotesi Brasile per Mario Rui. Il terzino portoghese degli azzurri, che anche tramite il proprio agente non ha nascosto la volontà di voler essere ceduto, ha nel San Paolo una possibilità concreta per il futuro. L'entourage del giocatore ha registrato l'interesse da parte del club brasiliano, con Mario Rui disposto ad ascoltare la proposta. Per l'ex Empoli e Roma, ultima stagione da 28 presenze totali tra tutte le competizioni: due gli assist e nessuna rete messa a segno. Sempre sul fronte uscite, tutto fatto per il passaggio di Cajuste all'Ipswich, in Premier: affare in prestito oneroso da circa 1.5 milioni di euro con diritto di riscatto a 13.5.