Il mercato della Juventus però potrebbe non essere ancora finito. Il grande desiderio di Giuntoli e Motta è Teun Koopmeiners, centrocampista che l'Atalanta si sta rassegnando a perdere e con i bianconeri che (con l'ultima offerta) hanno messo sul piatto oltre 52 milioni di euro più bonus. Il giocatore sta spingendo per la cessione, continuando a non allenarsi con il resto della squadra. Gli ultimi segnali però sono positivi e si lavora per cercare l'intesa con la società nerazzurra nei prossimi giorni, forse già lunedì 26 agosto. Fiducia in casa Juventus in aumento.