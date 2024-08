L'arrivo, ormai imminente, di Lukaku ha chiuso ulteriormente le porte a un futuro al Napoli di Victor Osimhen. Il nigeriano è da tempo sul mercato e, a maggior ragione, dopo che la società ha deciso comunque di investire per l'acquisto del belga e per i potenziali trasferimenti in entrata di McTominay e Gilmour. Per l'attaccante nelle ultime ore si sono riaperte le porte dell'Arabia Saudita, con un'offerta da circa 70 milioni recapitata dall'Al-Ahli che soddisfa il club di De Laurentiis, ma non il giocatore da un punto di vista economico. Il 25enne ha respinto la proposta iniziale dei sauditi e il suo agente, Roberto Calenda, ha voluto ribadire le intenzioni del giocatore con un post sul proprio account X: "Osimhen è un giocatore del Napoli, con un contratto rinnovato recentemente con reciproca soddisfazione - ha scritto -. Ha fatto la storia in azzurro e quando ci sono state offerte importanti (anche quest’anno) abbiamo sempre accettato le decisioni del club. Come ho già detto non è un pacco da spedire lontano per fare spazio a nuovi profeti. Victor è stato eletto calciatore africano dell’anno, ottavo al Ballon d’Or, ha ancora tanto da dire in Europa. Serve rispetto ed equilibrio".