Introduzione

Dopo le spese pazze della scorsa estate, i club dell'Arabia Saudita hanno investito decisamente meno quest'anno, anche se negli ultimi giorni si sono rifatti sotto per tentare il colpo Osimhen. A prescindere da come finirà la trattativa per il nigeriano, non sono mancati comunque i nomi noti che hanno deciso di accettare l'esperienza nella Saudi League in questo 2024



