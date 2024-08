È il giorno di Romelu Lukaku per il Napoli: l'attaccante belga è atterrato nella capitale, prima tappa odierna prima delle visite mediche e la firma sul contratto triennale col club di De Laurentiis. Operazione da 30 milioni più il 30% sulla futura rivendita per il centravanti, alla quarta avventura in Italia dopo le due con l'Inter e quella con la Roma in prestito lo scorso anno

