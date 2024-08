L'ultima settimana di trattative è stata a forti tinte bianconere: nel giro di pochi giorni sono stati ufficializzati gli arrivi di Francisco Conceiçao, Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners. Juventus che però non si ferma qui (o almeno non vorrebbe fermarsi) con il sogno Jadon Sancho che rischia però di rimanere tale. Residue le possibilità di vederlo in Italia (al momento): condizioni dell'affare troppo onerose per le casse bianconere con la Juventus che, rosa alla mano, sarebbe anche contenta di chiudere così il suo mercato. Tra l'altro, sull'ex Dortmund è forte l'interesse del Chelsea che offre allo United anche contropartite tecniche.

leggi anche Chiesa: "Mai ricevuto offerte rinnovo dalla Juve"