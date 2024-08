Continua la trattativa tra Milan e Roma per lo scambio tra Saelemaekers e Abraham. Le parti sono sempre più vicine e stanno lavorando per sistemare gli ultimi dettagli per poter poi dare il via libera alla doppia operazione. Una delle difficoltà è relativa all'ingaggio dell'inglese, notevolmente più alto di quello del belga. L'operazione prevede un conguaglio di circa 7 milioni in favore dei giallorossi, che sperano poi di riuscire ad anticipare i rossoneri per Manu Koné, centrocampista francese classe 2001 di proprietà del Borussia Mönchengladbach, visto che la squadra di Fonseca dovrebbe prima cedere Bennacer e non è vicina a questo incastro.