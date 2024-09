Mercato chiuso in Italia, ma aperto ancora in tanti paesi. La Juventus ha praticamente chiuso per la cessione di Djalo al Porto, mentre è corsa contro il tempo per il passaggio in Arabia di Kostic: c'è l'Al-Ittihad

Dopo una campagna acquisti fatta di colpi come Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners, l'obiettivo della Juventus di Thiago Motta è ora sfoltire la rosa. Diversi i paesi nei quali il mercato è ancora aperto, con i bianconeri che provano a piazzare Djalo e Kostic. Per il difensore, arrivato alla visite mediche con la Roma ma con l'affare che è poi saltato, è praticamente tutto fatto per il suo passaggio al Porto. Per Kostic c'è l'Arabia in queste ultime ore di mercato: trattativa con l'Al-Ittihad per cercare l'intesa sulla base di una cessione a titolo definitivo prima del gong finale, a mezzanotte di quest'oggi.