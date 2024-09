Josip Brekalo è a un passo dal Kasimpasa. Il giocatore della Fiorentina, che ha trovato poco spazio nella formazione di Palladino, è infatti in trattativa con la squadra turca (con il mercato che chiuderà il 13 settembre) ed è pronto a trasferirsi con la formula del prestito con diritto di riscatto, grazie all'accordo trovato tra i due club. Il giocatore croato, dunque, si appresta a salutare la Fiorentina dop o 29 partite disputate dal 2022 e 1 gol realizzato (nella stagione 2023-24 in Serie A).

Anche Barak in uscita

Brekalo, però, non è l’unico giocatore delle Fiorentina nel mirino del Kasimpasa. La squadra turca è infatti interessata anche ad Antonin Barak che potrebbe lasciare Firenze sempre con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista ceco saluterebbe la Fiorentina dopo 3 stagioni con 81 partite disputate, 13 gol (4 in Serie A, 8 in Conference League e 1 in coppa Italia) e 4 assist.