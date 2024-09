"Ho avuto l’occasione di venire a Firenze. Un progetto che ritengo super ambizioso, con un allenatore e una squadra forte. L’idea mi è piaciuta subito, non ho avuto dubbi". Così Yacine Adli nel giorno della sua presentazione come nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista ha parlato degli obiettivi della viola per questa stagione: "Sono focalizzato sul campo. So che possiamo dire la nostra, senza porci limiti". E sul ruolo: "Adoro aiutare la squadra in campo e fuori. Sono un centrocampista e mi adatto a qualsiasi posizione, giocherò ovunque la squadra avrà bisogno". Su Palladino, invece: "Ha fatto vedere delle ottime cose a Monza. Conosciamo il suo lavoro. Adesso c’è bisogno però di un po' di tempo per crescere come gruppo e poter riproporre ciò che ci chiede sul campo".