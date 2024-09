Introduzione

Si sa, il mercato è sempre pieno di colpi di scena: e allora perché non vedere un ex delle big del calcio europeo volare a Sidney, nella stessa squadra che fu di Alex Del Piero? O ancora: l'ex Roma Nzonzi in Iran e Iago Falque in Costa Rica. Schelotto, che un tempo segnò in un derby di Milano, ha scelto la terza serie svizzera e una squadra che si chiama Paradiso…

