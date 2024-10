Genoa, visite mediche e firma per Gaston Pereiro

La carriera di Gaston Pereiro

Nel gennaio 2020 fu il Cagliari a portare Gaston Pereiro in Serie A dopo diverse stagioni in Olanda con la maglia del PSV. Il centrocampista è rimasto in Sardegna fino al gennaio 2023 prima di tornare in Uruguay per 6 mesi in prestito al Nacional, club con il quale aveva iniziato a giocare. Rientrato in Italia, dal gennaio al giugno scorso ha indossato la maglia della Ternana in Serie B. Rientrato in rossoblù, a poche ore dalla chiusura del calciomercato estivo è arrivata la risoluzione del contratto.