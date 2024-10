Introduzione

Txiki Begiristain lascerà in estate il suo ruolo di direttore sportivo del Manchester City. Arrivato in Inghilterra nell'ottobre 2012, ha traghettato i Citizens nell'era Guardiola, trasformandola nella squadra più vincente d'Inghilterra degli ultimi anni e in una delle migliori al mondo. Al suo posto Hugo Viana, oggi allo Sporting Lisbona. Di seguito la top 20 dei suoi colpi più costosi, tra big e qualche flop