Introduzione

Per osservare i possibili differenti rendimenti tra casa e trasferta basta guardare le classifiche "filtrate". Il discorso non è così semplice quando invece si va ad osservare il comportamento dei singoli. Esistono davvero tanti casi: da quelli che non "soffrono" così tanto la lontananza da casa, a quelli che invece cambiano totalmente. Il fantallenatore non deve quindi farsi cogliere alla sprovvista: c'è gente da mettere sempre e comunque ma parliamo di pochi eletti. Gli altri vanno studiati più a fondo.





A livello di pericolosità offensiva come siamo messi tra versione casalinga e "on the road"? Vediamo di partire da questo tipo di analisi prendendo in considerazione sia le conclusioni sia le occasioni create per i compagni di squadra. Eccoci pronti con i consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 16^ giornata di Serie A