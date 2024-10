In un’intervista concessa per i 125 anni del club, il presidente dei blaugrana ha rivelato di aver detto no a un’offerta monstre per il giovane fuoriclasse del Barça, che in estate ha trascinato la Spagna alla conquista dell’Europeo: "Per lui ho rifiutato 250 milioni"

Un no da duecentocinquanta milioni. Tanti ne sarebbero stati offerti al Barcellona per portare via al club catalano la sua giovane stella Lamine Yamal, 17 anni e già campione d’Europa con la Spagna. Lo ha rivelato il presidente del Barça, Joan Laporta, in una lunga intervista concessa a Barça One in vista del 125esimo anniversario del club. “Solo sei mesi fa -le parole di Laporta- mi è stata presentata un’offerta da 250 milioni per Lamine Yamal ma ho rifiutato”. Laporta non ha precisato da quale squadra sia arrivata l’offerta per il fuoriclasse spagnolo.