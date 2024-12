Nel prossimo mercato di gennaio la Juventus andrà alla ricerca di un difensore. Per trovare le risorse necessarie a questo acquisto, la società bianconera potrebbe valutare la cessione di Fagioli in caso di offerte importanti. Il centrocampista, dopo un buon inizio di stagione, è stato utilizzato sempre meno da Thiago Motta

A inizio stagione Nicolò Fagioli veniva tenuto molto in considerazione da Thiago Motta, giocando davanti alla difesa con buoni risultati. Ma dopo qualche prestazione poco brillante da trequartista, è stato messo ai margini: gioca poco, entra nel finale, è un periodo non particolarmente felice per lui. Ecco perché la Juventus guarda già al mercato di gennaio che si avvicina: qualora dovessero arrivare offerte importanti, la Juventus potrebbe anche pensare di cedere Fagioli. Nel prossimo mercato di riparazione i bianconeri andranno alla ricerca di un difensore e magari valuteranno anche il profilo di qualche attaccante, ma non avendo disponibilità economica diventa necessario trovare delle risorse interne. Ecco da dove nasce la possibilità di cedere Fagioli in caso di offerte importanti.