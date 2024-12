L'avventura di Paolo Zanetti sulla panchina del Verona è sempre più vicina alla conclusione. Dopo la sconfitta, la quarta consecutiva nonché la settima nelle ultime otto, in casa contro l'Empoli per 4-1, l'allenatore 41enne è sempre più vicino all'esonero. Nel caso Zanetti lascerebbe il Verona dopo 15 partite con un ruolino di marcia da 4 vittorie e 11 sconfitte, con 37 gol subiti (peggior difesa della Serie A). Il sostituto potrebbe essere Salvatore Bocchetti. Per lui si tratterebbe di un ritorno, in quanto già stato sulla panchina del Verona nel 2022-2023 quando, in coppia con Zaffaroni, conquistò la salvezza. Al momento Bocchetti è ancora sotto contratto con la società gialloblù.