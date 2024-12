Manuel Garcia Quilon, agente di Theo Hernandez, ha incontrato la dirigenza rossonera dopo il match pareggiato 0-0 contro il Genoa: "Non abbiamo parlato di rinnovo ma di questioni fiscali. La volontà chiara è di rimanere e rinnovare, lo abbiamo dichiarato più volte". Poi sulla panchina contro i rossoblù: "Non sono scelte che ci competono, è successo anche a Leao e bisogna rispettare le decisioni dell'allenatore"

Dopo il match pareggiato 0-0 a San Siro contro il Genoa, la dirigenza del Milan ha incontrato Manuel Garcia Quilon, agente di Theo Hernandez. "Non abbiamo parlato di rinnovo ma di questioni fiscali. La volontà chiara è di rimanere e rinnovare, lo abbiamo detto tante volte". Quilon ha parlato anche della scelta di Fonseca di tenere il suo assistito in panchina per tutto il match contro la squadra di Vieira: "Non sono decisioni che competono a lui. Rispetta i propri compagni e quando gioca un calciatore in un ruolo, l'altro non gioca. È successo anche a Leao, bisogna rispettare le scelte dell'allenatore".